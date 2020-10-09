Manisa’da pes dedirten görüntü Köpeği motosikletle koşturdular

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Manisa’da motosikletli iki genç tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği görenlerin şaşkın bakışları arasında kilometrelerce koşturdu.



Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletle seyir halinde giden iki gençten biri tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce koşturdu. Kervan Yolu’nda bir sürücü tarafından çekilen görüntüde hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin oldukça zorlandığı görülürken durumu gören vatandaşlar olaya tepki göstererek, motosikletlilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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