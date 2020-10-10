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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir’de asayiş uygulaması

İHA

Alaşehir’de asayiş uygulaması

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan, 2 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü , Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı. 53 polis ve narkotik köpeğinin katıldığı uygulamada cadde ve sokaklarda arama yapıldı. Öte yandan uygulamada maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları da denetlendi. Uygulamada 502 kişinin sorgulanması yapılırken, yapılan sorgulamada hakkında arama kararı bulunan 1 kişi de yakalandı. 212 aracın kontrol edildiği uygulamada 8 araca toplamda 9 bin 370 lira para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Ayrıca 7 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, 1 iş yerine kons yaptırmaktan ve 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı tutanak tutuldu.
Öte yandan yapılan uygulamada 2 parça halinde 1,36 gram metamfetamin maddesi, 19 adet uyuşturucu hap, 0,62 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet beratta marka tabanca ve 20 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uygulamada 3 şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 kişi de ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından gözaltına alındı.

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