– Süper Lig’de 6 sezon mücadele eden ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren Manisaspor, Misli.com 3. Lig’de var olma mücadelesi veriyor. Yakın geçmişte kupaları et ürünleri borcu sebebiyle haczedilen, elektrikleri kesilip tesisleri hırsızların talanına uğrayan siyahbeyazlılar, 4 yıl aradan sonra tüm olumsuzlukları geride bırakarak, transfer yasağını kaldırmasıyla birlikte yeniden eski günlerine dönebilmek için umutlandı.

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den, 3. Lig'e kadar düşen Manisaspor, maddi sıkıntılara rağmen bu sezona umutla başladı. Şampiyonluk kupaları, et ürünleri borcu sebebiyle haczedilen Manisaspor’un geçen yıl yine borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğal gazı kesilmiş, transfer yasağı sebebiyle de genç kadroyla maçlara çıkmıştı. Ege ekibi, tüm mücadelesine rağmen ligde tutunamamış ve Amatör Lig'e düşmüştü. 20192020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte yeniden 3. Lig’de mücadele şansı yakalayan Manisaspor, sezona umutla girmesini sağlayan bir gelişme daha yaşadı. Siyahbeyazlılar, 2016 yılından bu yana teknik direktör, futbolcular, vergi ve çeşitli borçları sebebiyle bulunan transfer yasağını kaldırdı. Yasağın kalkmasıyla birlikte 27 futbolcuyu kadrosuna katan Manisaspor, bu sezon çıktığı 4 maçta 1 puan almasına rağmen oynadığı futbolla beğeni topladı. Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Manisaspor Başkanı Murat Yörük, “Yönetimi devraldıktan sonra kulübe geldiğimizde sahipsiz kalmış, ‘kapansa da buradan kurtulsak’ düşüncesinin olduğu bir Manisaspor’u devraldık. Önce elektriğin açılmasıyla serüvenimiz başladı. Elektrik açıldı, çim sahaların bakımı yapıldı. Tesislerin içinde de yaşanılabilir ortam oluşturduk. Daha sonra pandemiden dolayı lig tatil edildi. Geçen yıl küme düşmesi kesinleşen bir Manisaspor vardı. Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle federasyonumuzun verdiği karar neticesinde 3. Lig’de bir yıl daha mücadele etme hakkı kazandık. 3. Lig’de bir yıl daha mücadele etmek demek Manisa’nın aslında kurtuluşu anlamına geliyordu. Biz de bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde transfer yasağını kaldırıldık. Gerek sportif direktörümüz, gerek hocamız, eski yöneticilerimiz, avukatlarımız ve eski futbolcularımızın verdiği destek neticesinde 39 transfer yasağını kaldırabildik. Akabinde karakterli ve ‘Manisaspor için feda’ dönemi diyebilen bir oyuncu grubunu takıma transfer ettik. Transferi tamamladığımızda ligin ikinci haftası oynanmıştı. Henüz oturtmamış bir takımımız var. İnşallah 5. veya 6. haftada artık sezon öncesi kampı yapmış hale gelirler diye tahmin ediyoruz. Başta ‘Tarzanlar’ olmak üzere taraftarımızdan biraz sabır bekliyoruz” dedi.



“İmece usulüyle tesisi ayağa kaldırdık”

Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen Tarık Almış Spor Tesisleri'ni imece usulüyle yeniden toparladıklarını aktaran Başkan Yörük, “Arkadaşlarımızdan bazıları kapıları tamir etti, bazıları yatakları, bazıları ise elektronik eşyaları tamir etti. Tamamen imece usulüyle ayağa kaldırmış olduğumuz bir tesis haline geldi. Yoksa herhangi bir kaynağımızı burayı aktarmadık. Çünkü Manisaspor’un böyle bir kaynağı yok. Herhangi bir geliri yok. Federasyondan, sanayiden ya da herhangi bir belediyeden gelen nakdi bir desteği bulunmuyor” diye konuştu.



“Kupaları haczeden kasap yaklaşık 2 ay önce vefat etti”

Kupaların et ürünleri borcu sebebiyle haczedildiğini de hatırlatan Murat Yörük, "Manisa’da bir kasap esnafımızın Manisaspor’dan olan alacaklarına istinaden değerli kupalarına el koymasıyla başlayan bir süreç. Kupaları haczeden kasap yaklaşık 2 ay önce vefat etti. Biz varisleriyle bir iletişime geçtik. Uzlaşma ve anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da kupaları yakışan yere yani Manisaspor’un raflarına tekrar koymak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Hüseyin Tok: “Transfer yasağının kaldırılması üzerine çok kafa yorduk”

Bir dönem Manisaspor ve İstanbul Başakşehir olmak üzere bir çok profesyonel kulüpte forma giyen ve sonrasında aktif futbolu bırakarak Manisaspor Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Hüseyin Tok da siyahbeyazlı kulübü yaşatmak adına gece gündüz saha içinde ve dışında çalışmalar yürütüyor. Transfer yasağının kaldırılmasının baş mimarı olarak gösterilen Hüseyin Tok da zorlu geçen süreci şu sözlerle anlattı:



“Burası saha ve tesis olarak kapanacak noktaya gelmişti. Devre arasında Bülent başkanımızın istifa etmesinden sonra kulüp bir aylık süreç içerisinde sahipsiz kalmıştı. Bu dönem içerisinde ben takımda sportif direktör olarak hem saha içinde hem de saha dışında görev aldım. Çünkü Manisaspor’un yaşaması için uğraşıyorduk. Yaklaşık 40 tane gencimiz vardı. Hepsi Manisa doğumlu çocuklardı. Bırakıp gitmek olmazdı. Murat başkanımız ile beraber değişimler yaşamaya başladık. Yemek, elektrik, su, doğalgaz açılarak tesisler tekrar işler hale geldi. Bu dönem içerisinde çok zorluk yaşadık. Gerçekten kapanma noktasının da ötesinde bir durumdaydık. Bu sene takımımızı belirli şartlara getirdik. Transfer yasağının kaldırılması üzerine çok kafa yorduk. Yaklaşık 40 dosya vardı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile beraber her gün telefonda futbolcu arkadaşlarımızla yasağın kaldırılmasına yönelik 20 saatlik görüşmeler yaptık. Transfer yasağının kaldırılmasıyla beraber 27 oyuncu takımımıza katıldı. Bunların 17’si tecrübeli ve bu liglerde söz sahibi olmuş futbolcular. Bu çocuklar şu anda peşinatları dahi ödenmeden mücadelesini yapıyorlar. Tamamen iyi niyet ve samimiyet üzerine kurulu bir takımız.”



Ahmet Seçgin: “Bugüne bakarak değil, yarınları düşünerek desteklemeliler”

Pandemi sebebiyle normal şartlarda ligden düşen Manisaspor’un bir yıl daha 3. Lig’de mücadele edeceğinin belli olması sonrası ilk iş olarak transfer yasağını kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Manisaspor Teknik Direktörü Ahmet Seçgin ise, “TFF’nin yapmış olduğu genel kuruldan sonra bir umut ışığı doğmuştu. Transfer için SGK ve vergi borcunun istenmemesi kararı sonrası yönetimimiz, sportif direktörümüz ile birlikte transfer yasağını kaldırabilmek adına yaklaşık 40 dosya için oyunculardan müsaade istendi ve transferlerimizi yapabildik. Transfer yaptık deyince yanlış bir algı da oluşuyor. Transfer ettiğimiz oyuncular hazır gelmediler. Geç toplandık, hazırlık maçı ve kamp görmedik. Oyuncuların birbirlerini tanıma süreci devam ediyor. Arkadaşlarımızın büyük bölümü geçen mart ayından beri maç yapmıyorlar. Taraftarımızın şunu bilmesi lazım; son anda kurulmuş bu takımı her türlü desteklemeliler. Bugüne bakarak değil, yarınları düşünerek desteklemeliler. Yarınlarda da istediğimiz gibi olmazsa eleştirmekte haklılar” diye konuştu.



Tesislerin çimleri 8 ay boyunca spor muhabiri tarafından biçildi

Yıllarca haberlerini yaptığı Manisaspor’a bir destek de yerel gazetelerde uzun yıllardır spor muhabirliği yapan Erhan Kasırga’dan geldi. Kasırga, yaklaşık 8 aydır traktör ve çim biçme makinesiyle tesislerin çimlerinin bakımını yaptı. Elinden fotoğraf makinesini de düşürmeyen Kasırga, bu süre zarfında takımın antrenman ve maç programını da gönüllü olarak basın kuruluşlarına ulaştırdı. Eksik olan her noktada görev aldığını aktaran Kasırga, yıllarca Manisaspor haberleri yaptığını ve Manisaspor’a bir vefa borcunun olduğunu hissettiğini belirterek, bundan sonra da elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

