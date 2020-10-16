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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden

İHA

Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden

Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan topraklarında sivil halkı hedef alan alçakça saldırına yönelik tepkiler devam ederken Manisa MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca da Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir’i ziyaret ederek her daim Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtti.
Ermenistan’ın bütün dünyanın gözü önünde Azerbaycan topraklarında sivil halkı hedef alan saldırılarına Türkiye’den tepkiler artarak devam ediyor. Manisa MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca da kardeş ülke Azerbaycan’a olan desteklerini göstermek adına Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir’i ziyaret etti. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, Manisa MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca’nın verdiği desteğin önemli olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını belirterek şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkür etti.
Mehmet Kanca da kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davasında sonuna kadar yanında olduklarını belirterek sözlerini Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ sözleriyle noktaladı.

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