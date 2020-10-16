Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.

Kültür, sanat ve edebiyata yönelik çalışmaları ile Türkiye’de örnek işlere imza atan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile ünlü şairleri ve şiirlerini billboardlara taşıdı. Basın Birimi tarafından hazırlanan billboardlar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Dutlulu, şiirleri sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: “Yüreğinde sevgiyi ve umudu taşıyan tüm Akhisarlılara şiir gibi şehrimizden kocaman bir günaydın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.