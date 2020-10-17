Manisa’da AK Parti’li belediye başkanı ve ailesi Covid-19’a yakalandı

Manisa’nın AK Parti’li Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, kendisi ile birlikte ailesinin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
16 Ekim tarihinde gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve ailesinin Covid19 testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan Başkan Topuz, eşi, 2 çocuğu ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karantina sürecini evde geçirdikleri belirtildi. Konuyla ilgili Topuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ailemin tamamında Covid testi pozitif çıktı ve şu an sağlık durumları iyi. Ben de karantina sürecindeyim. Ümit ediyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Telefonlarınıza cevap veremediğim için hepinizden özür diliyorum. Bu konuda arayan soran mesaj atan tüm gönül dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.