Manisa’da AK Parti’li belediye başkanı ve ailesi Covid-19’a yakalandı

Manisa’nın AK Parti’li Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, kendisi ile birlikte ailesinin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

16 Ekim tarihinde gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve ailesinin Covid19 testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan Başkan Topuz, eşi, 2 çocuğu ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karantina sürecini evde geçirdikleri belirtildi. Konuyla ilgili Topuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ailemin tamamında Covid testi pozitif çıktı ve şu an sağlık durumları iyi. Ben de karantina sürecindeyim. Ümit ediyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Telefonlarınıza cevap veremediğim için hepinizden özür diliyorum. Bu konuda arayan soran mesaj atan tüm gönül dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

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