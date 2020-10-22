Yunusemre’den turizmi kalkındıracak proje

Yunusemre Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekliyor. Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe alan Yunusemre'de ‘Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm Projesi' ile alternatif turizm imkanları geliştirilecek, popüler turizm destinasyonları oluşturulacak.

Yunusemre Belediyesinin ‘Yunusemre'de Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm’ isimli projesi, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı. 1,5 milyon TL değerindeki projenin yüzde 74’ü ajans tarafından hibe olarak alınacak. Manisa Valiliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve MAKGED ortaklığında hazırlanan proje ile Yunusemre’de alternatif turizm imkanları geliştirilecek, popüler turizm destinasyonları oluşturulacak ve kültürel endüstrilerin turizme entegrasyonu sağlanacak.

Proje ile kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, projeye ilişkin bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Başkan Yarımcıları N. Elif Binici, Musa Dirik, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel de katıldı.



Ziyaretçiler yüzyıllar öncesine dönecek

Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde düzenlediği toplantıda projenin önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, “Kentimizde özellikle tarih turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen projeyi önemsiyoruz. 18 ay sürecek projenin 1 milyon 112 bin TL’sini Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak alacağız. Proje kapsamında Ege Bölgesi’ne adını veren Aigai Antik Kenti girişinde bir karşılama merkezi oluşturulacak, burada ziyaretçiler için arttırılmış gerçeklik (Augmented RealtyAR) uygulamasının kullanılacağı bir alan hazırlanacak. Ziyaretçiler arttırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde antik kentteki geçmiş yaşantıları deneyimleyecek” diye konuştu.



Alternatif turizm altyapıları kurulacak

Projenin yalnızca Aigai Antik Kenti'ne değil bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı gibi kentin kültürel mekanlarının tanıtımını da sağlayacağını belirtti. Başkan Çerçi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Projede ayrıca 14 milyon yıllık geçmişe sahip fosil ormanlarının girişine bir karşılama merkezi ile Türkmen Şelalesi'nde gezi yolları, bisiklet yolları, ATV gezi güzergahları ve satış noktaları oluşturulacak. Ziyaretçilerin etkin katılım sağlayacakları deneyimleme atölyeleri de proje kapsamında faaliyete geçecek. Ortaköy mesire alanında yöresel ekmek yapımı, halıcılıkla meşhur Süngüllü Mahallemizde kök boya yapımı, içerisinde bulunduğumuz Yunus Emre Kültür Parkımızdaki geleneksel Türk el sanatları atölyelerinin tanıtımı ve atölyeleri yer alacak. 18 ay sürecek projemiz sayesinde kırsal turizmin canlandırılması ile yeni ve alternatif turizm altyapılarının kurulması sağlanacak. Güzel bir proje. Proje ekibimiz başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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