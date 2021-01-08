Somaspor'da 3 futbolcu gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor'da 3 futbolcu gitti

DHA

Somaspor'da 3 futbolcu gitti


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - 
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 1 puan önünde, 35 puanla lider tamamlayan Somaspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. Yönetim kurulu beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu ile karşılıklı konuşarak vedalaştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'un raporu doğrultusunda Emre Tekin Pınar, Beytullah Armağan Özer ve Burak Balaban'dan kulüp bulmalarını istediklerini belirten genel kaptan Abdullah Karış, futbolculara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-01-08 11:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzümün geni, eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Üzümün geni, eksi 196 derecede geleceğe taşınıyor
Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
Manisa’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da trafik kazası: 1 ölü
Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti Telefon dolandırıcılarının son kurbanı ev hanımı yaşadığı durumu anlattı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için ...
Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür
Salihli Müftüsünden 'Evden Kur'an öğrenmeye' çağrı
YEREL HABERLER Salihli Müftüsünden 'Evden Kur'an öğrenmeye' çağrı
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza
YEREL HABERLER Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ...
Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı
Manisa Ticaret Borsasından bir işbirliği protokolü daha
YEREL HABERLER Manisa Ticaret Borsasından bir işbirliği protokolü ...
Manisa tarımı ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor Manisa, birçok tarımsal ürün ihracatında ilk sıralarda yer alıyor Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Manisa tarımının 2020 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Manisa tarımı ülke ekonomisine güç katmaya devam ...
MASKi açıkladı: 625 bin abonenin, 455 bini indirimli su kullanıyor
YEREL HABERLER MASKi açıkladı: 625 bin abonenin, 455 bini indirimli ...
Siyaset Akademisi sertifikaları dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Siyaset Akademisi sertifikaları dağıtılmaya başlandı
Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Kütahya’dan galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ...
Bölgesel Isıtma Sistemlerinde teknoloji yakından takip ediliyor
YEREL HABERLER Bölgesel Isıtma Sistemlerinde teknoloji yakından ...
Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi
YEREL HABERLER Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar ...
Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti
YEREL HABERLER Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti
Polisin şüphelendiği kişiler zehir taciri çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği kişiler zehir taciri çıktı
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor
YEREL HABERLER Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine odun oluyor
Manisa Sağlık Sen ‘Seyyanen zam ve tek ödeme’ taleplerini yineledi
YEREL HABERLER Manisa Sağlık Sen ‘Seyyanen zam ve tek ödeme’ ...
Manisa’da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 57'si asılsız çıktı Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi 2020 yılında 2 milyona yakın çağrı aldı
YEREL HABERLER Manisa’da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 57'si ...
Vali Karadeniz yeni baro binasını inceledi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz yeni baro binasını inceledi
Alaşehirli seyyah her gün bir yer geziyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi olan 23 yaşındaki genç motosikletiyle tüm ülkeyi gezmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Alaşehirli seyyah her gün bir yer geziyor Manisa'nın ...
Turgutluspor kahroldu
YEREL HABERLER Turgutluspor kahroldu
Manisa FK kampa girdi
YEREL HABERLER Manisa FK kampa girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X