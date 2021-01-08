Somaspor'da 3 futbolcu gitti

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 1 puan önünde, 35 puanla lider tamamlayan Somaspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. Yönetim kurulu beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu ile karşılıklı konuşarak vedalaştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'un raporu doğrultusunda Emre Tekin Pınar, Beytullah Armağan Özer ve Burak Balaban'dan kulüp bulmalarını istediklerini belirten genel kaptan Abdullah Karış, futbolculara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-01-08 11:39:00



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