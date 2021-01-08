Turgutluspor´da 2 isimle yollar ayrıldı



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Bodrumspor yenilgisiyle kapatan Turgutluspor, iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlıların geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı kadroda da yer alıp, bu yıl fazla forma şansı bulamayan Mehmet Kuruoğlu ve sezon başında transfer edilen gurbetçi sol bek Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Kulüp, yolları ayırdığı iki isme de bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-01-08 15:34:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.