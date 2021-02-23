Park halindeki minibüs yandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa minibüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana geldi.

Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi'nde park halinde olan 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa minibüsten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 15 dakikada söndürdü. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Minibüsün sahibi Ramazan Kesen, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Minibüsü park edip, pazara gittim. Neyse ki itfaiye ekipleri, çevreye zarar vermeden alevleri söndürdü" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-02-23 13:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.