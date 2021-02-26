Muradiye OSB'de kazanan Osman Kıvırcık oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti seçimi yapıldı. Osman Kıvırcık ve Ramazan Yıldız'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 119 parsel sahibinden 107'si oy kullandı. Yapılan seçimde Osman Kıvırcık 55 oy alarak Müteşebbis Heyeti Başkanlığı’na seçilirken rakibi Ramazan Yıldız ise 52 oyda kaldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 304 (3 milyon metrekare) hektarlık alan üzerinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 8 Mayıs 2020 tarihli E.1575016 sayılı yazısı ile kuruldu. Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti seçimi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleşti. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılan seçimde Osman Kıvırcık beyaz liste ile Ramazan Yıldız yeşil liste ile yarıştı. 119 parsel sahibinden 107 kişi oy kullanırken, Osman Kıvırcık 55 oyla müteşebbis heyetine seçildi. Ramazan Yıldız ise 52 oy aldı.

Seçime Manisa Vali Yardımcısı ve YİKOB Temsilcisi Hayri Sandıkçı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş ve sanayiciler katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, seçimin hayırlı olmasını diledi. Muradiye OSB’de bulunan sanayi parseli doluluk oranının yüzde 60 olduğunu, 195 adet sanayi parselinin 117'sinin faaliyette olduğunu kaydeden Vali Karadeniz bölgede toplam çalışan sayısı 10 binin üzerinde olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, karma OSB olan bölgede ağırlıklı olarak metal döküm sanayi ve kauçuk plastik ürünleri imalatı yapan firmaların yoğunlukta olduğunu dile getirdi.

Müteşebbis heyeti başkanlığına seçilen Osman Kıvırcık, “Mayıs 2020’de kuruluş protokolü onaylanan Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti ilk seçimi yapıyor. Biz yola çıkan arkadaşlarımızla en önemli misyonumuz buradaki sanayicilerle birlikte hareket edeceğiz. Devlet desteklerini kullanarak, bölgede yapılması planlanan işleri, yatırımları tamamlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti’ne Osman Kıvırcık’ın yanı sıra asil üyeliğe Fatih Çetkin, Hüsnü Görgülü, Serkan Yurteri, Hikmet Güngör, Nihat Turan, Tuğ3rul Yavuz, Hasan Eryılmaz, yedeklerden ise Serkan Özkayalar, Aydın Şen, Hasan Zanlı, Özer Balcı, Gürsel Ortaboy, Tunca Aktan ve Dinçer Kara seçildi.

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