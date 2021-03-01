Yunusemreli Sümeyye’nin hedefi dünya şampiyonluğu

Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Milli Takım Sporcusu Sümeyye Kaya, Türkiye şampiyonluklarının yanına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Ümit Milli takım kampından dönen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Milli Takım Sporcusu Sümeyye Kaya yeni şampiyonluklar ve madalyalar kazanmak için antrenörleri gözetiminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yunusemre Belediyespor’un 63 kilogramdakini 2004 doğumlu Ümit Milli Takım forması ile şampiyonluklar elde eden Milli Judocu Sümeyye Kaya, şampiyonalarda güzel dereceler almak istediğini belirtti.

Başarının disiplinli çalışmadan geçtiğini belirten Kaya, “En Büyük hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a ve hocalarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönen başarılı judocunun kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kulüp Başkanı Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar ve kazandığı madalyalar bizleri sürekli gururlandırıyor. İnşallah Sümeyye de bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda da dereceler alarak, bayrağımızı göndere çekeceğine inancımız tam. Kendisini, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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