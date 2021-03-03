Manisa’da 3 günde tam 450 tane ağaç dikildi

Daha yeşil bir Manisa hedefiyle 2009 yılından bu yana önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta başından bu yana il merkezindeki ana arter, cadde ve bulvarlarda iğde, gül, ibrişim ve zakkumdan oluşan tam 450 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını özenle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde ağaçlandırma seferberliği başlattı. Hafta başından bu yana da bu doğrultudaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manisa merkezindeki ana arter, cadde ve bulvarlarda iğde, gül, ibrişim ve zakkumdan oluşan tam 450 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ağaç dikim ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yeşillendirme çalışmaları Manisalılardan da tam not aldı. Ağaç dikim çalışmalarının yanı sıra mevcut ağaçların güçlendirilmesi, hava koşulları nedeniyle zarar gören ağaçların da tedavisini yapan ekipler, Manisa’ya renk kattı.



Çalışmaya devam ediyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını özenle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Hafta başından bu yana ilimiz merkezinde 450 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı yürütürken kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü ağaçlandırma çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün desteği her zaman bizimle. Başkanımızın bu konudaki hassasiyetinden güç alarak, Manisa'mızı güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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