Somaspor - Arhavispor: 3-0

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Ejder Yapıcı (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)
SOMASPOR: Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 90 Kadir), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xxx), Özcan (xxx) (Dk. 86 Ali), Umut (xx) (Dk. 86 Eren)
ARHAVİSPOR: İbrahim (x) Hakan (x), Hüseyin Yıldız (x) (Dk. 62 İbrahim x), Emrah (x), Ömer (xx), Gökhan (xx) (Dk. 80 Timuçin x), Orhan (x) (Dk. 56 Abdülkadir x), Alperen (xx), Emrecan (x), Hüseyin Terzi (xx), Mert (x) (Dk. 80 Berat x)
GOLLER: Dk. 45 Özcan, Dk. 54 ve Dk. 90 Nurettin (Somaspor)
SARI KARTLAR: Nurettin (Somaspor) Orhan, İbrahim, Emrah, Hüseyin, Gökhan, Berat (Arhavispor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor, 24'üncü hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Arhavispor'u 3-0 mağlup etti. Somaspor'un gollerini 45'inci dakikada Özcan, 54 ve 90'ıncı dakikalarda Nurettin kaydetti. Bu sonuçla namağlup serisi 12 haftaya yükselen Somaspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Arhavispor ise 17 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2021-03-03 16:13:35
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