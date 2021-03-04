Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan ‘Yerinde Karar’ dönemiyle birlikte kademeli normalleşme süreci başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da bu kapsamda Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret ederek, güvenlik görevlisi personelleri dikkat etmesi gereken hususlar hakkında uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt; Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret ederek güvenlik personelleri ile bir araya geldi. Heyet, Turgutlu Irlamaz Parkı ve Hal Hizmet Binası; Salihli Terminali, Gölmarmara Terminali ve Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nde denetimlerde bulundu. Hizmet binalarına girişlerde HES Kodu sorgulamasının devam ettiğini ve bu konuda esnekliğin olmadığını güvenlik görevlisi personellere aktaran Duman, parklara gelen kişilerin de maske takması konusunda bilgilendirilmesini istedi.



Ziyaretler hakkında bilgiler veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçildi. Bu doğrultuda açıklanan yeni kararların dikkatli bir şekilde uygulanması noktasında güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin ve Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli ile bir araya geldik. Tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

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