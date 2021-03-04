Başkan Ergün, yeni normalleşme ile ilgili vatandaş ve esnafı bilgilendirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, maskemesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu ve normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni normalleşme süreci başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, şehir merkezinde esnafı ziyaret ederek hem bilgilendirme yaptı hem de uyarılarda bulundu. Barış Manço Meydanı’ndan başlayıp Sekiz Eylül Caddesi güzergahında tek tek esnafları ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için, rehavete kapılmadan mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Ergün, “Hem kendi sağlığımız, hem de diğer insanların sağlığı için aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Özlediğimiz günlere kavuşmak için lütfen tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren esnaf ziyareti sırasında, Başkan Ergün çocuklarla özel olarak ilgilendi. Miniklere kırtasiye seti ve üzüm hediye eden Başkan Ergün, korona virüs salgınına karşı miniklere uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Salgının ciddiyetini çocuklara anlatan Başkan Ergün, maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve mahalle muhtarları eşlik etti.

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