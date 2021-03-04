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Manisa’da hızlı tren güzergahı lavanta kokacak Ankara-İzmir hızlı tren güzergahının geçeceği Manisa’da ‘Hızlı Tren Lavanta Ormanı’ oluşturuldu

İHA

Manisa’da hızlı tren güzergahı lavanta kokacak Ankara-İzmir hızlı tren güzergahının geçeceği Manisa’da ‘Hızlı Tren Lavanta Ormanı’ oluşturuldu

Ankaraİzmir hızlı tren güzergahının geçeceği Manisa’da ‘Hızlı Tren Lavanta Ormanı’ oluşturuldu. Yaklaşık 80 dönümlük alanda oluşturulan lavanta ormanı hızlı trenle Manisa’dan geçecek olan yolculara görsel bir şölen sunacak.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde hızlı tren güzergahını gören bir noktada ‘Hızlı Tren Lavanta Ormanı’ oluşturuldu. Hızlı Tren Lavanta Ormanına ilk lavanta fidanları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk yıldırım, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, protokol üyeleri ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü personel ve işçileri katıldı.
Törende bir konuşma yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Burası 110 dönümlük bir alan. Burada 80 dönüm alanda lavanta dikeceğiz. Onun dışındaki alanlarda da tıbbi aromatik bitkiler dikeceğiz. 3 bin kekik, 3 bin defne, 3 bin biberiye olarak tıbbi aromatik bitki dikmek istiyoruz. Adını da Hızlı Tren Lavanta Ormanı koyduk. Buradan hızlı tren geçtiğinde insanlar görsel olarak burada lavantaları görecekler. Ayrıca mahalleliye de farkındalık oluşturmak adına bunların ekonomik bir değer olduğunu ormancıların ağaçların dışında bu tip bitkiler diktiğini ve buraların kendilerine ekonomik kazanç getireceğini ve buraların korunması gerektiğini anlatacağız" diye konuştu.

"Hızlı tren Ankara ile mesafemizin kısalmasını sağlayacak"
Hızlı trenin Manisa’dan geçeceği güzergahta oluşturulan lavanta ormanının bölgeye görsel bir güzellik katacağını ifade eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi:
“İlimiz için oldukça önemli bir proje. İstanbul’a ulaşımımız oldukça yakınlaştı ancak Ankara ile mesafemiz hala daha var. Hızlı tren ilimiz için bu mesafenin kısalmasını sağlayacak. Ancak burada seyahat edenlerin burayı hafızalarına kazımasını sağlayacak bir proje. Ormanın sadece ağaçlandırmadan ibaret görmemek lazım. Orman teşkilatımız ağaçlandırma içerisinde hem yaban hayatının korunması hem ormanlık alanlardan ekonomik değer üretilmesi hem de diğer ormancılık faaliyetleri çok önemli olduğunu biliyorum. Eminim ki burada da bu çalışmalar var. Ekimini yapacağımız lavanta ormanı bu çalışmalara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 80 dönümlük alanda oluşturulan ‘Hızlı Tren Lavanta Ormanı’na ilk lavanta dikimleri yapılarak can suyu verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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