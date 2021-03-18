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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda

İHA

Başkan Ergün, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi’nin “İstiklal İçin Birlik İstikbal İçin Dirlik” temasıyla düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı’na katıldı. MHP Manisa İl Teşkilatı, MHP’li Belediye Başkanları ve Manisalılarla birlikte Ankara Spor Salonu’ndaki kurultaya katılan Başkan Ergün, 22 numaralı sandıkta oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olmasını diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda “İstiklal İçin Birlik İstikbal İçin Dirlik” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce partili, Büyük Kurultay’ın gerçekleştiği Ankara Spor Salonu’na adeta akın etti. Manisa da, tüm MHP teşkilatlarıyla birlikte Ankara’daydı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP’li belediye başkanları ve parti teşkilatıyla birlikte kurultaya katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcıları, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Ergün, milletvekilleriyle de Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Delegelerin tamamı Bahçeli'yi aday gösterdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sunuş konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporların ibrası gerçekleştirildi. Raporlar oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra gündemin seçim maddesine geçilirken, Divan Başkanı Semih Yalçın, delegeler tarafından verilen tek önergeyi okudu. Buna göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. Covid19 salgını nedeniyle siyasi konuşma talebinde bulunulmayan Kurultayda, genel başkanlık seçimleri için hazırlıklara geçildi. 1200 delege, salonda oluşturulan 58 kabin ve 29 sandıkta oy kullanacak.

Başkan Ergün Kurultayda yer alan Manisalılarla buluştu
Sunuş konuşması, faaliyet raporu ile mali raporların okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra Ankara Spor Salonu’nda bulunan Manisalılarla bir araya geldi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Ergün, günün anısına MHP Manisa Teşkilatları, Belediye Başkanları ve Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Ergün, 22 numaralı sandıkta oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olmasını diledi.

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