Somaspor - Karşıyaka: 4-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor - Karşıyaka: 4-1

DHA

Somaspor - Karşıyaka: 4-1


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Yiğit Çam (xx), Ertan Demirci (xx)
SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 90+1 Mustafa), Uğur (xx), Muhammed (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Yılmaz), Onur (xx), Hakan (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 90 Kadir), Umut Koray (xxx) (Dk. 90+1 Eren)
KARŞIYAKA: Erdoğan (x) İlyas (x), Cenk (xx), Metin (xx), Ferdi (x), Fatih (x) (Dk. 88 Özkan), Caner (x) (Dk. 88 Mert), Mustafa Değirmenci (x) (Dk. 82 Mustafa Durgun), Doğukan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 46 Harun xxx), Hakan Kuş (x)
GOLLER: Dk. 28 Melih, Dk. 66 Muhammed, Dk. 70 (Pen.) Nurettin, Dk. 81 Umut Koray (Somaspor), Dk. 47 Harun (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Ferdi, Fatih (Karşıyaka), Muhammed (Somaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmaya koşan lider Somaspor ile Play-Off yarışındaki Karşıyaka'yı karşı karşıya getiren Ege derbisinde gülen taraf ev sahibi siyah-beyazlılar oldu: 4-1.
Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi 28'inci dakikada Melih'in golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Kaf-Kaf, 47'nci dakikada Harun'la eşitliği yakalayıp umutlansa da 66'ncı dakikada Muhammed, 70'inci dakikada penaltıdan Nurettin ve 81'inci dakikada Umut Koray'ın golleri Somaspor'a farkı getirdi. Bu sezon hiç mağlup olmadığı evindeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Somaspor, 56 puana ulaşıp bitime 7 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki farkı yeniden 6'ya çıkardı. 10 maçta 8 yenilgi aldıktan sonra hafta içinde Çarşambaspor'u yenerek umutlanan Karşıyaka ise bu mağlubiyetle 36 puanla Play-Off hedefinin gerisinde kaldı.
23'üncü dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkte patladı.
28'inci dakikada Somaspor öne geçti. Özcan'ın kullandığı korneri Melih kafayla ağlara yolladı: 1-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
47'nci dakikada skor eşitlendi. Doğukan, yay üzerinde topu sol çaprazdan bindiren Harun'un önüne bıraktı, Harun, ceza sahasına girip sol ayağıyla kaleciyi avladı: 1-1.
51'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında soldan Harun'un ortasına ceza alanında Doğukan'ın son anda dokunuşunu kaleci Muharrem Tunay güçlükle çıkardı.
66'ncı dakikada ev sahibi yeniden üstünlüğü yakaladı. Uğurcan'ın asistini Muhammed gole çevirdi: 2-1.
70'inci dakikada Somaspor'un kazandığı penaltıyı Nurettin gole çevirdi: 3-1.
81'inci dakikada Umut Koray sol kanattan hareketlenip ceza sahasına girerek sert vurdu, top Erdoğan'ın müdehalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-1.
Maç 4-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-03-21 15:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye ...
Somaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 3 ...
CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata geçti MASKİ tarafından Sarıgöl'e bugüne kadar 57 milyonluk yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata ...
Büro Memur-Sen’de Murat Özkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de Murat Özkan güven tazeledi
Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
Manisa FK Akademi sporcuları down sendromlu çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi sporcuları down sendromlu ...
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa’da gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa’da ...
Muradiye OSB’de Osman Kıvırcık resmen başkan
YEREL HABERLER Muradiye OSB’de Osman Kıvırcık resmen başkan
Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Otomobil, tıra çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tıra çarptı: 5 yaralı
Manisa İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da kurtarıcısı oldu Kuyuya düşen inek ile yıkılan damın altında kalan 40 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da ...
Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu ...
Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
Hırsızlıktan aranıyordu, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan aranıyordu, suçüstü yakalandı
Manisa’da depoda kumar oynayanlara suçüstü Kumar oynarken yakalanan 30 kişiye 135 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Manisa’da depoda kumar oynayanlara suçüstü Kumar ...
Depoya kumar baskını; 30 kişiye 135 bin lira ceza
YEREL HABERLER Depoya kumar baskını; 30 kişiye 135 bin lira ceza
Akhisarspor 3'te 3 peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor 3'te 3 peşinde
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
YEREL HABERLER Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına ...
TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü: 1'i ...
Şarampole devrilen tırın kupası ikiye bölündü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın kupası ikiye bölündü: 2 ...