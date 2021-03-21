Somaspor - Karşıyaka: 4-1



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Yiğit Çam (xx), Ertan Demirci (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 90+1 Mustafa), Uğur (xx), Muhammed (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Yılmaz), Onur (xx), Hakan (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 90 Kadir), Umut Koray (xxx) (Dk. 90+1 Eren)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) İlyas (x), Cenk (xx), Metin (xx), Ferdi (x), Fatih (x) (Dk. 88 Özkan), Caner (x) (Dk. 88 Mert), Mustafa Değirmenci (x) (Dk. 82 Mustafa Durgun), Doğukan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 46 Harun xxx), Hakan Kuş (x)

GOLLER: Dk. 28 Melih, Dk. 66 Muhammed, Dk. 70 (Pen.) Nurettin, Dk. 81 Umut Koray (Somaspor), Dk. 47 Harun (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ferdi, Fatih (Karşıyaka), Muhammed (Somaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmaya koşan lider Somaspor ile Play-Off yarışındaki Karşıyaka'yı karşı karşıya getiren Ege derbisinde gülen taraf ev sahibi siyah-beyazlılar oldu: 4-1.

Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi 28'inci dakikada Melih'in golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Kaf-Kaf, 47'nci dakikada Harun'la eşitliği yakalayıp umutlansa da 66'ncı dakikada Muhammed, 70'inci dakikada penaltıdan Nurettin ve 81'inci dakikada Umut Koray'ın golleri Somaspor'a farkı getirdi. Bu sezon hiç mağlup olmadığı evindeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Somaspor, 56 puana ulaşıp bitime 7 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki farkı yeniden 6'ya çıkardı. 10 maçta 8 yenilgi aldıktan sonra hafta içinde Çarşambaspor'u yenerek umutlanan Karşıyaka ise bu mağlubiyetle 36 puanla Play-Off hedefinin gerisinde kaldı.

23'üncü dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkte patladı.

28'inci dakikada Somaspor öne geçti. Özcan'ın kullandığı korneri Melih kafayla ağlara yolladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada skor eşitlendi. Doğukan, yay üzerinde topu sol çaprazdan bindiren Harun'un önüne bıraktı, Harun, ceza sahasına girip sol ayağıyla kaleciyi avladı: 1-1.

51'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında soldan Harun'un ortasına ceza alanında Doğukan'ın son anda dokunuşunu kaleci Muharrem Tunay güçlükle çıkardı.

66'ncı dakikada ev sahibi yeniden üstünlüğü yakaladı. Uğurcan'ın asistini Muhammed gole çevirdi: 2-1.

70'inci dakikada Somaspor'un kazandığı penaltıyı Nurettin gole çevirdi: 3-1.

81'inci dakikada Umut Koray sol kanattan hareketlenip ceza sahasına girerek sert vurdu, top Erdoğan'ın müdehalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-1.

Maç 4-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-03-21 15:59:15



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