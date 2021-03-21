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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü: 1-2

DHA

Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü: 1-2


Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Murat Şener (xx)
AKHİSARSPOR: Lukac (x) Doğukan (x), Cihat (x), Orhan (x), Onurcan (xx), Mert (x) (Dk. 81 Bertuğ x), Semih (xx), Çekdar (x) (Dk. 81 Sissoko x), Berat (x) (Dk. 88 Furkan), Delarge (xxx) (Dk. 63 Akwo Ayuk Taku x), Nsima Peter (xx)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Ogün (xx) (Dk. 81 Fatih xx), Mehmet (xx), Mert (xxx), Soner (xx), Issah (x) (Dk. 46 Süleyman xxx), Melik (x) (Dk. 46 Cem xxx), Uğur (xx) (Dk. 74 İrfan xx), Ilır Mustafa (x) (Dk. 46 Burak xxx), Barış (xxx), Eze (xxxx)
GOLLER: Dk. 37 Delarge (Akhisarspor), Dk. 66 ve Dk. 78 Eze (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Ilır Mustafa (Keçiörengücü), Doğukan (Akhisarspor)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor, evinde öne geçtiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne mağlup oldu: 1-2.
Yeşil-siyahlılar 37'nci dakikada Delarge'ın golüyle devreyi önde kapatırken, ikinci yarıda Eze, 66 ve 78'inci dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Keçiörengücü bu skorla 46 puanla Play-Off yarışını sürdürerken Akhisar, bitime 7 hafta kala 25 puanla düşme barajından çıkamadı.
20'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Barış'ın pasına Melik'in vuruşu üstten auta gitti.
27'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çekdar'ın ortasına Cihat'ın gelişine volesi yandan auta çıktı.
34'üncü dakikada Semih'in sağdan pasında Delarge'ın şutu Metin'den döndü, kale önünde Ogün topu uzaklaştırdı.
37'nci dakikada Akhisarspor üstünlüğü yakaladı. Delarge, Nsmia Peter'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşup çok sert bir şutla kaleci Metin'i avladı: 1-0.
İlk yarı 1-0 bitti.
49'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına griip Semih'ten sıyrılan konuk ekipten Barış'ın şutunu kaleci Lokuc parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
66'ncı dakikada skor eşitlendi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Eze, Akhisar defansının arasından dönüp akıl dolu bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
78'inci dakikada sağ kanattan gelen ortayı Mehmet kafayla indirdi, kale önünde Orhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Eze'nin kafasına çarpıp ağlara gitti: 1-2.
Maç bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-03-21 18:01:35

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