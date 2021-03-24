Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) -

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Mustafa Burak Kuş (xx), Buğur Han Güler (xx)

MANİSASPOR: Fatih (xx) Uğur Parlak (x) (Dk. 72 Adnan x), Halil İbrahim (xx), Serhat (x), Çağrı Gülcü (xx) (Dk. 78 Hasan xx), Burak (x), Atakan (xx) (Dk. 90 Kaan), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Berkay (x), Uğur Aktaş (x)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xxx) Kadir (xx), Alpay (xx), Ozan (xxx) (Dk. 90 Hüseyin), Ümit (xx), Murathan (xx), Semih Mustafa (x) (Dk. 72 Oğuzhan xx), Ömürcan (xx) (Dk. 90+1 Alperen), Atalay (x) (Dk. 57 Can xx), Hamit (x), Abdullah (xx)

SARI KARTLAR: Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor), Uğur Aktaş, Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattında son sırada yer alıp kurtuluş umutlarını her geçen hafta tüketen Manisaspor, evinde Kızılcabölükspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Grupta Kızılcabölükspor bu sonuçla 27 puana ulaşırken, Manisaspor, son 6 haftaya 12 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde girerek şansını mucizelere bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-24 16:13:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.