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'Doğa dostu' fabrikada kadınların ürettiği ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

DHA

'Doğa dostu' fabrikada kadınların ürettiği ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Sıfır Atık Projesi'yle elektrik ihtiyacını güneş enerjisi panellerinden karşılayan, yağmur suyunu geri dönüştürerek kullanan TYH Uluslararası Tekstil A.Ş.'nin 'doğa dostu' fabrikasında kadınların ürettiği ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, çalışanların yüzde 78'ini kadınların oluşturduğu fabrikada, bu yıl istihdam sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin en büyük hazır giyim üreticilerinden biri olan, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde olmak üzere toplam 11 üretim tesisi bulunan TYH Uluslararası Tekstil A.Ş.'nin, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi uygulanıyor. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 15 bin 600 metrekarelik fabrikada elektrik ihtiyacı güneş enerjisi panellerinden elde edilirken, yağmur suları regülatör aracılığıyla geri dönüştürülerek kullanılıyor, üretim sırasında oluşan atıklar ise ayrıştırılarak geri kazanım firmalarına gönderiliyor. Çevre bilincini yükseltmeye yardımcı olan fabrikada, istihdam edilen 1600 kişinin yüzde 78'inin kadınlardan oluşması ise dikkat çekiyor. Kendi ayakları üzerinde durarak, aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınların ürettikleri tekstil ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Fabrikada çalışan kalite güvence teknikeri Nur Damla Yıldız, "İki yıldır fabrikada çalışıyorum. Fabrika çok güzel ve Akhisar'da olması memnuniyet verici. Hem kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
'KENDİ ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETEN BİR FABRİKA'
TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, fabrikanın ihtiyacı olan enerjiyi kendilerinin ürettiğini dile getirip, "Altı yıldır Akhisar'dayız. Burada dört tesisimiz var. 1600 arkadaşımızla çalışıyoruz, bunların yüzde 78'ini kadınlar oluşturuyor. Bu sene yapacağımız yatırımlar ile burada çalışan sayımızı ikibine çıkaracağız. Tesislerimizin tamamı ihracata yönelik üretim yapıyor. Dünyanın her yerine ürün üretiyoruz. Dünyanın bilinen moda markalarının hemen hemen hepsiyle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz fabrika, kendi enerjisini kendisi üreten yeşil bir fabrika. Buradaki bütün enerji ihtiyacımız güneş panelleri ile karşılanıyor. Ayrıca diğer tesislerimizde yer alan yağmur suyu toplama regülatörü aracılığıyla kullandığımız suyun 3'te 1'ini yağmur sularından karşılıyoruz. Ayrıca lavabolarda kullanılan el yıkama sularını toplayarak, tekrardan rezerv alanlarına aktarıyoruz" diye konuştu.
'CİNSİYET İKİNCİ PLANDA'
Fabrikada çalışanların ön planda tutulduğunu kaydeden Kaya, "Burada asıl önemli olan kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durması. Dünyada kadın çalışanların yüzde 30 olarak hedeflendiği bir dönemde biz neredeyse bunun 3 katı oranda bir kadınla çalışıyoruz. Bizde herkes eşit koşullarda çalışıyor. Bizim için önemli olan işi biliyor olmak, cinsiyet ikinci planda. Akhisar'da eskiden geçim kaynağı tütündü, şimdi ise yerini zeytinciliğe bıraktı. Tütün tarımında kadınlar yılın 9 ayı tarlada çalışırken, zeytin tarımında bu neredeyse 1 aya düştü. Dolayısıyla kadınların zamanla ekonomi dışına çıktığını görüyoruz. Biz İŞKUR aracılığı ile aldığımız arkadaşları eğiterek, burayı kurduk, halen de o şekilde devam ediyoruz. Sistemimiz çalışanlarımızın kontrolünde, onları ön planda tutan ve insanı önceleyen, kalite beklentisi yüksek müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Paketlediğimiz her bir paket hediye paketidir sloganıyla hareket ediyoruz" dedi.
Kaya, fabrikalarının tamamının ihracata yönelik olduğunu ve dünyanın her yerine ürün gönderdiklerini belirtti. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:
"Şu an Avrupa'nın tamamı, ABD, Kanada gibi dünyanın her yerine ürünler gönderiyoruz. Çünkü artık sınırlar yok, global dünyanın oyuncularından biri haline geldik. Türkiye'nin değişik yerlerinde de üretim tesislerimiz var. Trakya'da 3 tesis, İzmir'de, Sivas'ta ve Ordu'da olmak üzere toplamda 11 üretim tesisimiz var. İstanbul, İzmir, Amsterdam, New York ve Londra'da satış ofislerimiz var. Hemen hemen her yerdeyiz. Sürdürebilirlik şu an herkesin konuştuğu şey. Tükenen kaynaklar, çevre sorunları gibi konular uygulayıcısı ve hatta öncüsü olduğumuz konular." DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN
2021-03-31 12:20:14

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