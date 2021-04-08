Manisa’da 1 kilo 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Manisa’da bir işyerinde ve bir ikamette yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 850 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik müşterek yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde bir işyerinde ve bir ikamette yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 850 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.