Manisaspor - Ofspor: 1-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor - Ofspor: 1-2

DHA

Manisaspor - Ofspor: 1-2


MANİSA,(DHA)- STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Nabi İzci (xx) , Mehmet Yılmaz Çalışır (xx), Abdülkadir Yılmazoğlu (xx)
MANİSASPOR: Mehmet Caner (x) Çağrı Gülcü (x) (Dk. 46 Hüseyin xx), Muammer Umut (xx), Adnan (x), Oğuzhan (xxx), Ertuğrul (xx) (Dk. 81 Yiğitcan x), Serhat (x) (Dk. 46 Çağrı Buğra x), Aykut (xx) (Dk. 72 Gürkan xx), Enes (x) (Dk. 46 Berkay xx), Halil İbrahim (xx), Eray (x)
OFSPOR: Sercan (xx) Şehmus Abdulkadir (xx), Gökdeniz (xxx) (Dk. 62 Bilal xx), Miraç (xxx) (Dk. 88 Buğrahan), Soner (xx) (Dk. 62 Osman xx), Batuhan (xxx), Muhammed (xxx), Alptekin (xx) (Dk. 62 Barış xx), Mustafa Bedirhan (xx) (Dk. 46 Adnan xx), Abdurrahman (xx), Ercan (xx)
GOLLER: Dk. 36 (P) Gökdeniz, Dk. 45 Muhammed (Ofspor), Dk. 44 (P) Oğuzhan (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Alptekin, Muhammed (Ofspor) Oğuzhan (Manisaspor)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan 37 yıl sonra amatör lige düşmesi kesinleşen son sıradaki Manisaspor, veda maçında Ofspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta konuk takımın gollerini 36'ncı dakikada penaltıdan Gökdeniz ve 45'inci dakikada Muhammed attı. Manisaspor'un tek golü ise 44'üncü dakikada penaltıdan Oğuzhan'dan geldi. Manisaspor bu sonuçla ligi 12 puanla son sırada tamamladı. Geçen sezon üst üste 3'üncü kez küme düşerek amatöre gerileyen Manisaspor, koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin tek sezonluğuna kaldırılması sayesinde ligde kalmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2021-05-01 17:22:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla ...
Nadir görülen hastalıktan doktoru sayesinde kurtuldu 10 bin kişiden 3’ünde görülebilen hastalıktan kurtulup sağlığına kavuştu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur: "Görülme ihtimali de 10 bin vakada 3-4 tane"
YEREL HABERLER Nadir görülen hastalıktan doktoru sayesinde ...
Turgutluspor, Karacabey deplasmanında
YEREL HABERLER Turgutluspor, Karacabey deplasmanında
Manisa FK tarihe geçmek için sahada
YEREL HABERLER Manisa FK tarihe geçmek için sahada
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine, üzümden sonra Manisa yaprağı ihracatı
YEREL HABERLER Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine, üzümden sonra Manisa ...
(Özel) Alkol almadığı halde alkollü çıktı ehliyetine el konuldu Manisa’da bir sürücü, iftardan sonra çıktığı serviste polis çevirmesinde 0.45 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle hem bin 339 TL para cezasına çarptırıldı hem de ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu Ehliyetine el konulan servis şoförü alkol almadığını ispatlamak için gittiği hastanelerde de polisin kendisine eşlik etmediği gerekçesiyle kan testini yaptıramadığını iddia etti
YEREL HABERLER (Özel) Alkol almadığı halde alkollü çıktı ehliyetine ...
Akhisar Belediyesi aşevinde kazan kaynamaya başladı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi aşevinde kazan kaynamaya başladı
Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Turgutlu'da asfaltlama çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da asfaltlama çalışmaları başlıyor
Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
Somaspor'da şampiyonluk kupası coşkusu Somaspor’a şampiyonluk kupası düzenlenen törenle verildi
YEREL HABERLER Somaspor'da şampiyonluk kupası coşkusu Somaspor’a ...
Zafer Kalkınma Ajansı, çevreci tesisi yerinde inceledi
YEREL HABERLER Zafer Kalkınma Ajansı, çevreci tesisi yerinde ...
Yunusemre voleybolda 'Bölgesel Lig' başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Yunusemre voleybolda 'Bölgesel Lig' başvurusu yaptı
17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında
YEREL HABERLER 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Manisa'da, özel harekat destekli denetim
YEREL HABERLER Manisa'da, özel harekat destekli denetim
Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlendi
YEREL HABERLER Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlendi
Manisa’da tam kapanma denetimi
YEREL HABERLER Manisa’da tam kapanma denetimi
HAK-İŞ’ten 1 Mayıs kutlaması HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa Temsilciliği Cumhuriyet Meydanında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlediği basın açıklamasıyla 1 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER HAK-İŞ’ten 1 Mayıs kutlaması HAK-İŞ Konfederasyonu ...
Şampiyon Somaspor'a ceza yağdı 
YEREL HABERLER Şampiyon Somaspor'a ceza yağdı 
Şehzadeler’den esnafa 1 milyon 458 bin TL’lik destek
YEREL HABERLER Şehzadeler’den esnafa 1 milyon 458 bin TL’lik destek
Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu projeleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu projeleriyle ...
Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille ...
Kaçak kazı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazı yaparken yakalandılar