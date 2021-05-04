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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği

İHA

Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği

Manisa’nın Demirci ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Manisa Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından haftaya özel farkındalığı artırıcı, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye katkı sağlayacı etkinlikler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığınca hazırlananarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (20212030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (20212023) doğrultusunda Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri 'Trafikte her yıl daha İyiye', 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Emniyet kemerimi unutmam' sloganlarıyla yola çıkarak tüm yol kullanıcılarını kapsayan faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Trafiğin yoğun olduğu noktalara dikkat çekici bilgi afişleri asan trafik timleri, yaptıkları sabit denetimlerde ise özellikle emniyet kemeri kullanımını öne çıkaran uygulamalara imza attı.
Trafik Haftasına özel kendisine görev verilen Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Hasan Çayır, trafikteki başarı ve başarısızlığın en önemli unsurunun insan faktörü olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz için her yıl daha iyiye giden bir trafik düzeni elde etmek ancak trafikte sürücü, yaya ve yolcu olarak yer alan insanımızın topluma ve kendisine karşı olan sorumluluğunun farkında olması, kanunla belirlenmiş kurallara istekle uyması, hoşgörü, saygı ve sabrı içselleştirmesi ile mümkün olabilecek.’’ dedi.
Uygulama Demirci halkı tarafından da olumlu karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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