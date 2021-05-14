Manisa’da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesindeki bir besi çiftliğinin saman depolarına yangın çıktı Manisa ve İzmir'den 20'nin üzerinde itfaiye ve su tankeriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa’da bir besi çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesindeki Aslanlar Besi Çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Bir anda tüm depo alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa ve İzmir'den 20'nin üzerinde itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Yangının hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması sürerken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

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