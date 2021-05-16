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Helikopterli denetim sıklaştırıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

DHA

Helikopterli denetim sıklaştırıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 33 sürücüye idari para cezası kesildi. Evraklarında eksiklikler bulunan 14 araç ise trafikten men edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa Akhisar Devlet Karayolu'nda uygulama yaptı. Denetime, 10.00 12.00 saatleri arasında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de destek verdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 54 personel görev aldı.
Denetimlerde toplam 640 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 33 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 14 araç trafikten menedildi. Yetkililer, ilerleyen günlerde 'Sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun sürekli olarak üst düzeyde tutulması için' havadan trafik denetimine devam edileceğini duyurdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-05-16 18:46:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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