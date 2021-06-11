Sarıgöl’de Almanca dil kursu açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından A1 seviyesi Almanca dil kursu açıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Almanya'ya gidecek öğrenciler ve öğretmenler için Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından A1 seviyesi Almanca dil kursu açıldı. Avrupa'daki Geriatrik Bakımın Beyaz Meleklere Entegrasyonu adlı proje için Almanya’ya gidecek öğrenciler ve öğretmenler için kursun açıldığını belirten Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç “Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak ilçemizde yapılan her türlü projelere destek vererek öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz. Proje kapsamında ilçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine A1 Almanca kursu açtık. Kursun bitiminde A2 seviyesi Almanca kursu açacağız. Amacımız projeye katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizi Almanya da kendilerini ifade etme ve konuşma becerisi kazandırmak. Kursun bitiminde katılımcılara sertifika vereceğiz" dedi.

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