Turgutlu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Dalbahçe Mahallesi Çukur Tarla mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri ve dumanı gören köydeki vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Orman İşletme Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yangına 5 arazöz, 2 helikopter ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. 5 dekarda etkili olan yangında, erik, kiraz ve incir ağaçları zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış sebebiyle başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-07-03 22:16:27



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