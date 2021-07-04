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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması

İHA

Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gün boyu İzmir'de süren programının ardından Ankara'ya dönüşü esnasında memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğradı. Akşam saatlerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Kula'da yürütülen yatırımları inceleyerek, yatırımların tamamlanmasının ardından Kula'nın spor diyarı olacağını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ilinde gün boyu süren programının ardından Ankara'ya dönerken memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gece çıkarması yaptı. İlk olarak Kaymakam Kemal Duru önderliğindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçe merkezinde aile çay bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Burada vatandaşların kitap ve satranç gibi çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Kasapoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını da dinledi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da yürütülen yatırım çalışmalarını inceleyen Bakan Kasapoğlu, yatırımların son durumları hakkında Kaymakam Kemal Duru'dan bilgi aldı. Ziyaretleri esnasında Kula Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada da partililer ile bir süre sohbet etti.
Yatırımları incelediği esnada konuşan Bakan Kasapoğlu, Kula'daki bu yatırımların tamamlanmasının ardından Kula'nın spor diyarı olacağını söyledi. Ege Bölgesi'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Kula Spor Kompleksi ile yine gençlerin hizmetine sunulacak olan geniş kapsamlı Gençlik Merkezi inşaatlarının tamamlanmasıyla Kula'da spor branşında elde edilen başarıların daha da artacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, kısa süre içerisinde memleketini tekrar ziyaret edip, bu yatırımların açılışını bizzat kendisinin yapacağını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Kula'daki ziyaret ve temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere memleketinden ayrıldı.

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