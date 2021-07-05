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Manisa FK'da sağlık kontrolü yapıldı

DHA

Manisa FK'da sağlık kontrolü yapıldı


MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde oyuncular gruplar halinde testlere tabi tutuldu. Sağlık kontrolünde takıma kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı. Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. Antrenmanlarını geçen haftadan bu yana yeni transferlerinin de katılımıyla tesislerinde sürdüren
Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar´a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar´da sürdürecek. Manisa ekibi, 7 Ağustos'ta Manisa'da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına tekrar başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-07-05 15:20:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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