Okulların eksiklikleri yerinde tespit ediliyor

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş şube müdürleriyle birlikte müdürlüğüne bağlı okulları tek tek ziyaret ederek okul müdürleriyle istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Okulların eksikliklerini tespit etmek için telafi eğitimi döneminde okulları tek tek ziyaret eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlköğretim kurumlarını ziyaret etti. Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlköğretim kurumlarını Müdürü Ali Yıldız'dan okul hakkında bilgiler alarak 20212022 eğitim öğretim yılı için yapılabilecek iş ve işlemler hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirtaş, "Amacımız 20212022 eğitim öğretim yılına müdürlük olarak tüm okullarımızın tam teşekküllü hazır bir halde girebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda da okul müdürlerlerimizle birebir yüz yüze yerinde görüşerek her türlü tedbirimizi almaya çalışıyoruz." dedi.

Demirtaş ayrıca ilçedeki tüm okulları belli bir program dahilinde ziyaret etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.