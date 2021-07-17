Kurşunlu Vadisi’nin gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel

Salihli Belediyesi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda baştan aşağı yenilenen Kurşunlu Vadisi, peyzaj düzenlemesi, dekoratif aydınlatması, ahşap ve granit taşlarla bezenen yeni yürüyüş yolu ile gecesi ayrı gündüzü ayrı bambaşka bir güzelliğe kavuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla dört mevsimde ayrı güzelliğe bürünen yeni yürüyüş yolunda incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurşunlu Vadisini tüm güzellikleriyle ortaya çıkaran Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Salihli Belediyesi’nin işlettiği ve Bozdağ eteklerinde doğal bir vadi içerisinde bulunan Kurşunlu Kaplıcalarının, Türkiye’nin her tarafından gelen misafirlere binlerce metre derinliklerden çıkan termal sıcak suyu ile şifa dağıttığını belirten Başkan Kayda, “Belediyemiz ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda bambaşka bir görünüme kavuşan Kurşunlu Vadisine, ışıl ışıl aydınlatmasıyla yeni bir yürüyüş yolu daha kazandırdık. Her mevsimde ayrı bir renk güzelliğine bürünen Kurşunlu Kaplıcamız, şelalesi, şifalı termal suyu, doğal güzelliği, yürüyüş yolu ve büyülü atmosferiyle doğal bir tedavi sunuyor. Türkiye’de yeşillikler ve ormanın içerisinde böyle cennet gibi bir tesis nerede var. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzelliğe bürünen, şifalı suları ve Kurşunlu Vadisi’nin büyüleyici atmosferiyle kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun.” dedi.

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