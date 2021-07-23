Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Demirci'nin kırsal Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bugün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 4 helikopter ve 14 arazöz sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Ersan ERDOĞAN

2021-07-23 16:44:05



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