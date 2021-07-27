Alaşehir'de iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki aile arasında çıkan av tüfeği ve bıçakların kullanıldığı kavgada Yusuf Polat (20) yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi, Kuyucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle av tüfeği ve bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, bıçaklanan Yusuf Polat, D.P. (22), F.P. (32) ve Y.P. (20) ile diğer aileden K.Y. (27), H.Y. (20) ve S.Y. (23) de sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Polat sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Olayın büyüme ihtimaline karşı polis ve çevre ilçelerden takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ekipleri, çevre güvenliğini sağladı. Kavganın nedeni araştırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-07-27 19:42:32



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