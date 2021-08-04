Nino Kouter, Manisa FK'da



MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Slovenyalı Nino Kouter'i transfer etti. Siyah-beyazlılar son olarak Solvenya'nın Mura takımında top koşturan 27 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Afyonkarahisar kampında takıma dahil olan deneyimli futbolcu, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden gelenin en iyisin yapacağım" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-08-04 11:30:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.