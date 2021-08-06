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Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN

2021-08-06 07:40:50



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