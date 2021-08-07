Operasyonda yaralanan askeri mutlu günü Önce ailesine kavuştu, sonra nikah masasına oturdu

– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, Kuzey Irak’taki yürütülen operasyon sırasında yaralanması sonrası iyileşerek ailesine kavuştu. Uzman Çavuş Türkyılmaz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun kıydığı nikahla da dünya evine girdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Türkyılmaz, 24 Temmuz günü Irak’ta yürütülen operasyon sırasında sol omzunun altına isabet eden kurşun sebebiyle yaralandı. Şırnak Askeri Hastanesinde tedavisi tamamlanan Türkyılmaz, taburcu olarak memleketi Alaşehir’e, ailesinin yanına döndü. Kendisini ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan nişanlısı Duygu Akagündüz ile nikahlarını kıymasını talep eden Türkyılmaz, bugün nikah masasına oturdu. Başkan Öküzcüoğlu’nun makam odasında kıyılan nikahla Mehmet ve Duygu çifti dünya evine girmiş oldu.

Evlilik cüzdanını her iki gence birlikte veren Ahmet Öküzcüoğlu, genç evlilere nasihatlerde bulunduktan sonra, “Mehmet bizim hemşerimiz, Delemenler Mahallesi’nde oturuyor. Kendisi uzman çavuş. Daha önce Azerbeycan’da görev yaptı. Oradan Kuzey Irak’ta da keskin nişancılar tarafından omzundan vurulmuştu. Mehmet şifasına kavuştu. Alaşehirimize geldi ve onu da artık tek kişilik bir hayattan, iki kişilik bir hayata geçiş yaptırdık. Ben bu süreçte size başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce şekillenmesini istiyorum. Ben Mehmet vesilesiyle buradan sınır ötesinde ve Türkiye’de görev yapan tüm askerlerimize başarılar, diliyorum” dedi.

Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz’ın hem eve sağlıklı dönmesi hem de evlenmeleri dolayısıyla çifte bayram yaşadığını söyleyen Duygu Türkyılmaz, “Çok mutluyum. Hem sağ salim eve gelmiş olması, aynı zamanda evlenmiş olmamız çifte bayram yaşattı” dedi.

Oğlunun nikahının kıyılmasıyla mutluluğunun katlandığını söyleyen anne Fatma Türkyılmaz, “Oğlumun sağ selamet gelmesine mutlu oldum. Nikahı kıyıldı, daha çok mutlu oldum. Oğlumun nice yıllar geçirmesini dilerim” dedi.

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