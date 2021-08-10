Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli genç bugün hastanede hayatını kaybetti

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli’de 45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Erkan (24), Alaşehir’den İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşakİzmir Bölgesel Ekspresi'nin altında kaldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli’de bir markette çalıştığı öğrenilen Erkan'ın, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çukuroba Mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.