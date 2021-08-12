Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor’u yendi

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden TFF 2. Lig temsilcisi Turgutluspor, İzmir’de 2. Lig temsilcisi Bucaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Turgutluspor 10 geriye düştüğü karşılaşmadan 21 galip ayrılmasını bildi.

Bucaspor tesislerinde oynanan maça Teknik Direktör Kazım Akgün sahaya Numan, Emre, Semih, Yiğit, Hamit, Hakan Turan, Emirhan, Mutlu, Marvin, Burak Çoban ve Muhammet Beşir 11’i ile başladı. Turgutluspor, skorda 10 yenik duruma düşmesine rağmen, sahadan 21 üstün ayrılan taraf oldu. Ev sahibi Bucaspor’un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydederken, Turgutluspor’un gollerini ise Burak Çoban ve Sarper Çağlar kaydetti. Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci karşılaşmayı, Genel Kaptan Tolga Seyman ve Altyapı Koordinatörü Tufan Saraç ile birlikte izledi.

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