Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Akça (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eski Manisa Yolu Pro Yem Kavşağında meydana geldi. Mehmet Akbaba (48) yönetimindeki 45 ACJ 713 plakalı kamyon, Yaşar Akça´nın kullandığı 45 ZB 1934 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yaşar Akça ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akça, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Akça, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akça'nın acı haberini alan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Kamyon sürücüsü Mehmet Akbaba, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-08-13 00:40:25



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