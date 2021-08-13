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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağcılar Mahallesinde yol çalışması yapıldı

İHA

Yağcılar Mahallesinde yol çalışması yapıldı

Yunusemre Belediyesi, ova yolu çalışmalarına Yağcılar Mahallesi ile devam ederek ova yoluna malzeme serimi yaptı.
Kırsal kalkınma alanında çiftçinin daima yanında olan Yunusemre Belediyesi, ova yollarını düzenleyerek üreticilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını kolaylaştırıyor. Çalışmalara Yağcılar Mahallesi’nde ova yollarını düzenleyerek devam eden ekipler, yolda malzeme serimi yapıyor. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan mahallelerde yol çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kırsal kalkınmayı önemsediklerini söyledi. Mahallelerindeki ova yollarına yapılan bakım çalışması ile üreticilerin daha rahat bir şekilde tarlalarına ulaşabileceklerini ifade eden Yağcılar Muhtarı Cevat Türkyılmaz, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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