Adiloba ve Koldere, Büyükşehir ve MASKİ’den memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Saruhanlı ilçesine bağlı Adiloba ve Koldere mahallelerinde muhtar ve mahallelilerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan’dan oluşan heyet, Saruhanlı ilçesine bağlı Adiloba ve Koldere mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da hazır bulundu. Mahalle muhtarları ve mahallelilerle bir araya gelen heyet, mahallelerde bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mahallelilerin sorunlarını da dinleyen heyet, ilgili dairelere iletmek üzere notlar aldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

Adiloba Mahalle Muhtarı Adem Karakaya, mahallesinde alt ve üst yapının tamamen yenilendiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün mahallemizdeki yatırımları çok güzel oldu. Kendisine hem şahsım hem de mahallelilerim adına çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyarete gelen Büyükşehir ve MASKİ yetkililerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay ise mahallesinin Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin yatırımlarıyla daha güzel bir hale geldiğini vurguladı. Muhtar Durbay, “Mahallemizde kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız tamamen yenilendi. Tamamlanan üst yapımızla çok güzel bir çevreye kavuştuk. Büyükşehir belediyemiz de mezarlıklarımızda gerekli çalışmaları yaptı. Ova yollarımızda yapılan asfalt çalışmaları sayesinde çiftçilerimiz şu anda rahat ediyorlar. Cengiz Başkanımızın Koldere’ye yaptığı yatırımlar saymakla bitmez. Cengiz Başkanımız sayesinde Koldere adeta yeniden yapılandırıldı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Koldere esnaflarından Mustafa Karaca da Koldere’ye yapılan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Bütün yollarımız yapıldı. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımızda bir sıkıntımız kalmadı. Halkımız da çok memnun” ifadelerini kullandı.

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