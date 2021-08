Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yeni detaylar Geride Muslu çiftinin sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozları kaldı Mısır yüklü tır, önünde ne varsa ezdi geçti Kazaya sebep olan sürücü: “Önümdeki araçlar aniden durunca, bende duramadım”

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde mısır yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen 2 tır ve 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 2’si ağır 5 kişi de yaralandığı kazayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Kaza, İzmirAnkara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Civan yönetimindeki mısır yüklü 31 K 1060 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 plakalı otomobil ile Selahattin Sevil yönetimindeki 45 RA 3368 plakalı otomobil, Erol Bekleyen yönetimindeki 45 SC 9127 plakalı tır, Alper Kaplan yönetimindeki 35 BRH 29 plakalı tır ve Meki Cem Kavut idaresindeki 35 AGU 090 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kazaya neden olan tır şoförü Ali Civan (40) ile 35 GZ 130 plakalı otomobilde bulunan Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18) ile 45 RA 3368 plakalı otomobil sürücüsü Selahattin Sevil (66) 45 SC 9127 plakalı tırın sürücüsü Erol Bekleyen (41), yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Atakan Muslu’nun Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.



3 kişi olay yerinde can verdi

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Hurdaya dönen ve tırların arasında ezilen otomobillerde bulunan sürücülerden Osman Muslu (43) ve eşi Ayşe Muslu (38) ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Şahane Sevil (62) olay yerinde can verdi.



Karıkocayı kaza ayırdı, geride mutluluk pozları kaldı

Salihli’de yürek burkan kazada 2 çocukları da ağır yaralanan Muslu ailesi adeta büyük bir dram yaşadı. Feci kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilen Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu, olay yerinde can verdi. Muslu çiftinin geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mutluluk resimleri kaldı.



Kazaya sebep olan sürücü: “Önümdeki araçlar aniden durunca, bende duramadım”

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmirAnkara karayolu, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Kazaya neden olan tırın sürücüsü Ali Civan ise gözaltına alındı. Mısır yüklü tırın sürücüsü Civan’ın, “Önümdeki tüm araçlar aniden durunca bende duramadım ve çarptım. Yaklaşık 60 kilometre hızla yol alıyordum” dediği iddia edildi.

Öte yandan kazada can veren ve ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenilen Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile Şahane Sevil’in İzmir’de defnedilecekleri öğrenildi.

