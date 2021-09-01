Manisa CBÜ yürütücülüğünde 4005 TÜBİTAK Projesi hayata geçti

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 20202021 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz III' projesi 2229 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manisa’da hayata geçirildi.

Projenin lansman toplantısına uzaktan erişim yoluyla katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, emeği geçenleri tebrik etti. Toplantıda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak hazır bulundu.

Yürütücülüğünü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu’nun üstlendiği proje ekibinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç, Kastamonu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kaya ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız yerini aldı.

Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik bölümü öğretmenlerinin işbirlikli grup çalışmaları yoluyla, disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerini temel alan öğrenme ve öğretme süreçleri tasarlamalarını hedefleyen proje kapsamında, atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programı tasarlandı. Projenin hedef kitlesini Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri oluşturuyor. Proje için açılan çağrıya yapılan başvurular arasından, her branştan 13 öğretmen olmak üzere, toplamda 39 öğretmen katılımcı olarak belirlendi.

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