Manisa CBÜ yürütücülüğünde 4005 TÜBİTAK Projesi hayata geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa CBÜ yürütücülüğünde 4005 TÜBİTAK Projesi hayata geçti

İHA

Manisa CBÜ yürütücülüğünde 4005 TÜBİTAK Projesi hayata geçti

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 20202021 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz III' projesi 2229 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manisa’da hayata geçirildi.
Projenin lansman toplantısına uzaktan erişim yoluyla katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, emeği geçenleri tebrik etti. Toplantıda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak hazır bulundu.
Yürütücülüğünü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu’nun üstlendiği proje ekibinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç, Kastamonu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kaya ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız yerini aldı.
Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik bölümü öğretmenlerinin işbirlikli grup çalışmaları yoluyla, disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerini temel alan öğrenme ve öğretme süreçleri tasarlamalarını hedefleyen proje kapsamında, atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programı tasarlandı. Projenin hedef kitlesini Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri oluşturuyor. Proje için açılan çağrıya yapılan başvurular arasından, her branştan 13 öğretmen olmak üzere, toplamda 39 öğretmen katılımcı olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adli yıl düzenlenen törenle başladı
YEREL HABERLER Adli yıl düzenlenen törenle başladı
Hastane bahçesinde ölen kalp hastası toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde ölen kalp hastası toprağa verildi
TÜBİTAK destekli 'Nükleer Bilimler Okulu' Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER TÜBİTAK destekli 'Nükleer Bilimler Okulu' Projesi ...
Turgutlu Belediyesinin Kitap Fuarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin Kitap Fuarına yoğun ilgi
Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu
YEREL HABERLER Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu
Karafil'den barışın hakim olduğu bir dünya çağrısı
YEREL HABERLER Karafil'den barışın hakim olduğu bir dünya çağrısı
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren Niran Ünsal sahne performansıyla göz doldurdu Sahnede tabla, kaşık ve davul çalan Ünsal, vatandaşları coşturdu
YEREL HABERLER Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti Manisa'nın ...
Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı
YEREL HABERLER Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı
Yapışkan Andız Otu kanser hastalarının aradığı bitki oldu Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım: “Andız Otu’nu kanser hastalarına tavsiye ediyoruz” "Çıkan sonuç inanılmazdı. Hastanın akciğerindeki tümör tamamen yok olmuştu" “Birçok üniversitede araştırılan bitkiler arasında olduğunu biliyoruz. Araştırma sonunda inanıyorum ki andız otu kanser tedavisinde kullanılacak”
YEREL HABERLER Yapışkan Andız Otu kanser hastalarının aradığı bitki ...
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı
YEREL HABERLER Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki ...
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (3)
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ...
Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
YEREL HABERLER Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
Çalıştıkları kuyumcuyu soyan ikizlerden biri Manisa'da yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştıkları kuyumcuyu soyan ikizlerden biri ...
Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpan tır sürücüsü tutuklandı Tutuklanan tır sürücüsü: “Ani fren sonrası dökülen mısırlar tırı kaydırdı”
YEREL HABERLER Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır ...
Manisa'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
YEREL HABERLER Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
Manisa'da orman yangını /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını /Ek fotoğraf
Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da orman yangını
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
YEREL HABERLER Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle ...
Manisa Ovasına serilen binlerce ton üzüm renk cümbüşü oluşturdu Üzümler serildi İstanbul-İzmir yolu rengarenk oldu Üzümün yeşilden kahverengiye doğru renk geçişleri drone ile görüntülendi Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümleri kurutulmaya devam ederken Manisa Ovasına serilen üzümler rengarenk görüntüler oluşturdu Bu sene üzüm fiyatlarının açıklanmasının geciktiğini kaydeden üreteciler bağbozumunun neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ancak hala fiyatların açıklanmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi
YEREL HABERLER Manisa Ovasına serilen binlerce ton üzüm renk cümbüşü ...
Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yeni detaylar Geride Muslu çiftinin sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozları kaldı Mısır yüklü tır, önünde ne varsa ezdi geçti Kazaya sebep olan sürücü: “Önümdeki araçlar aniden durunca, bende duramadım”
YEREL HABERLER Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.