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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

İHA

Hafif ticari otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafif ticari otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Furkan T. (24) idaresindeki FIAT marka 01 BNE 65 plakalı hafif ticari otomobil, aynı yönde seyreden Sefa Ö. (52) idaresindeki 03 AB 383 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki şoför Furkan T. (24) ve yolcu olarak bulunan Volkan K., Murat T. ile Murat Can D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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