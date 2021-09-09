Kula'da görev yapan antrenör trafik kazasında yaşamını yitirdi Genç antrenör yarın memleketi Manisa'da toprağa verilecek

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında yüzme antrenörlüğü yapan 24 yaşındaki Buse Görer, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Genç eğitmenin vefat haberi, eğitim camiasını yasa boğdu. Genç eğitmenin yarın, yani 10 Eylül Cuma günü memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan 24 yaşındaki Buse Görer, Nevşehir'de trafik kazası geçirdi. Kaza, Nevşehir Aksaray Çevre yolu Ağıllı köyü yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden 45 AAY 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde yola savrulup takla attı. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan araç içerisinde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki antrenör Buse Görer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç eğitmenin vefat haberi, Kula'da eğitim camiasını yasa boğdu.



2 yıldır Kula'da eğitmenlik yapıyordu

Öte yandan elim kazada yaşamının yitiren Görer'in, 20192020 eğitim öğretim yılında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Görer'in, bu eğitim öğretim yılı başında Encekler İlkokulu'ndaki görevini tamamlamasının ardından Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Genç eğitmen yarın Manisa'da defnedilecek

Kazada yaşamını yitiren eğitmen Buse Görer'in, yarın yani 10 Eylül Cuma günü memleketi Manisa'da defnedileceği öğrenildi. Görer, yarın saat 12.00'de Manisa Hatuniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan aynı kazada Yunusemre Belediyespor Basketbol takımında antrenör olarak görev yapan Hakkı Altınbilek de yaralandı.

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