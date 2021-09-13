Salihli’de asfalt çalışması devam ediyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçe merkezinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda, ekiplerin 50. Yıl Ortaokulu ile okulun Spor Salonu bahçesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Başkan Kayda, “Altyapı çalışmaları tamamlanan Menderes, Gürsel, Gökçepınar, Millet ve Askeriye Caddelerini baştan aşağı sıcak asfaltla buluşturduk. Ekiplerimiz hava sıcaklıkları düşmeden ve yağmurlar başlamadan doğalgaz, Telekom ve MASKİ çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda asfalt ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu hafta sonu da 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan ve yıkılan eski Halk Eğitimi Merkezi binası ile Spor Salonu çevresini düzenleyerek çocuklarımıza oyun alanı olarak kazandırmak için asfalt attık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim, öğretim yılında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

İnceleme gezisinde Başkan Kayda’ya eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Salihli Belediyesi’nin okullara verdiği desteklerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür etti.

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