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MUDER’den ‘Eğitim, Kültür ve Medeniyet Kardeşliği Manisa’da’ projesi

İHA

MUDER’den ‘Eğitim, Kültür ve Medeniyet Kardeşliği Manisa’da’ projesi

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Eğitim, Kültür ve Medeniyet Kardeşliği Manisa’da” projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler hem Türk kültürünü öğrenerek birer kültür elçisi olacak hem de kendi kültürlerini Türkiye’de tanıtma imkanı bulacak.
Manisa CBÜ’de eğitim gören yabancı öğrencilerin hem Türk kültürünü tanıyarak birer kültür elçisi durumuna gelmesini hem de yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtarak kardeşlik bağını güçlendirmesini amaçlayan MUDER, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Eğitim, Kültür ve Medeniyet Kardeşliği Manisa’da” projesi için tanıtım toplantısı düzenledi.
Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda proje faaliyetleri hakkında bilgi veren MUDER Başkanı Yunus Takeş, “Derneğimiz 2014 yılından bu yana aktif olarak yurtdışından ülkemize gelen öğrencilerin Türk medeniyet ve kültürünün tanıtılmasında aynı zamanda yabancı öğrencilerin kültür ve medeniyetlerin ülkemizde tanıtılmasında bir köprü vazifesi görerek aktif bir rol almaya çalışmaktadır. 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan projemizin lansman toplantısını gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin temel amacı 21. yüzyılda iletişimin kuvvetli olduğu global vizyon içerisinde internet altyapısı ile her an ulaşılan bilgilerin uygulamaya ve pratiğe dökülmesini sağlayan eğitim ve yurtdışından gelmiş bulunan misafir kardeşlerimizin burada medeniyet, kültür sentezinin sağlayarak birer misafir olmaktan çıkıp din, dil, ırk ayrımı yapılmadan birbirine destek olan evrensel kardeşlik bağını oluşturmaktır. Bu kapsamda üniversitemize kayıt olan yabancı ve yerli kardeşlerimizin bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz sosyal faaliyetler ve seminerlerle de bunları desteklemeyi planlıyoruz” dedi.
Proje içeriği hakkında bilgi veren Takeş, “Eğitim, Kültür ve Medeniyet Kardeşliği Manisa’da projemizde temel olarak ilk başta uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi verilecek. Aynı zamanda Manisamızda ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde afetlerle ilgili durumlar yaşanması sebebiyle afet bilinci üzerine bir seminer verilecek. Gençlerin arasında iletişimi arttırmak amacıyla bağımlılık semineri ve daha sonrasında da eğitim kültür sentezlerinde proje yazmaları konusunda öğrencilerimize proje hazırlık eğitimleri düzenlenecek. Yurtdışından gelen kardeşlerimizin tanıtım toplantılarını ve yöresel yemeklerini yaparak tanıtmaları için toplantılar düzenleyeceğiz. Sportif faaliyetler kapsamında halı saha, satranç ve mangala turnuvaları düzenleyeceğiz. Orman yangılarımızın fazla olması sebebiyle de Manisa’da fidan dikimi yaparak projemizi sonlandıracağız” diye konuştu.

“Misafir öğrencilerimiz kendi ülkelerinde Türkiye’nin gönüllü elçisi olacak”
Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yurtdışından gelen öğrencilerle bağların güçlendirilmesinin önemini değinerek “2014 yılından bu yana MUDER büyük emekler verdi. Biz bu derneğin faydalı olacağına, medeniyetimizin köklerini buluşturacağına inandığımız için her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Çok sayıda farklı ülkelerden kardeşlerimizle de bir araya geldik. Millet Çarşısında Gençlik Akademisi de açılışa hazır hale getirdik. Orada da çok sayıda kaynak eserler var. Öğrencilerimiz buralardan da faydalanabilecek. Medeniyetimizin köklerini buluşturarak bu bağları sıkılaştırmak görevimiz. İslam coğrafyasını görüyoruz. En baş görev Türkiye’ye düşüyor. Türkiye kardeşlik duygularıyla tarihten gelen ruhuyla bilinciyle el uzatıyor, onların sorunlarını çözmek için uğraşıyor. MUDER de ülkemize gelen misafir kardeşlerimize destek oluyor. Afganistan’dan Somali’ye kadar, Ürdün’den Libya’ya kadar hatta bazı Hristiyan Afrika ülkelerine kadar hepsi bizden el uzatmamızı bekleyen ülkeler. Özellikle bu ülkeler yıllarca mağdur olmuş sömürülmüş sahipsiz bırakılmış bu ülkeler kendilerine el uzatacak Türkiye gibi kardeş ülkenin desteğini istiyor. Bu öğrenci kardeşlerimizle bizim temaslarımızı arttırmamız bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Belki onlar kendi ülkelerinde çok önemli makamlara gelecekler. Hepsi Türkiye’nin birer gönüllü elçisi olacaklar. Türkiye ile kendi ülkeleri arasında köprü olacaklar. O yüzden biz gençliğimize inanıyoruz ve elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal aktivitelerini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, “Projenin başlığına da baktığımız zaman önemli bir proje. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak hem uluslararası platformdaki hem de diğer öğrencilerimize her türlü imkanı ve sosyal aktiviteleri sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Bunu yaparken sadece üniversite olarak değil bazı durumlarda belediyelerimizden ve valilik ile kaymakamlıklarımızdan destek alıyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi hem üniversitemizin fiziki yapısı anlamda gelişmesine hem de öğrencilerimizin bu tür aktivitelerine desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Biz de üniversite olarak her zaman yapılabilecek sosyalleşme ve kültürel anlamda bu tür aktiviteleri her zaman olduğun gibi yerine getireceğiz. Ayrıca bizim tüm kampüslerimizde aşı merkezleri oluşturacağız. Çok başarılı olacağına inandığımız bir proje. Yurtdışından gelen öğrenciler PCR testiyle ülkeye giriş yapıyor ancak burada aşı olabilme imkanı da bulacak” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MUDER Başkanı Yunus Takeş, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

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