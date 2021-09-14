Eşini falçatayla yaralayan sanık hakim karşısında

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin boğazına falçata dayayarak yaralayan sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık Mikail O. mahkemede eşi Esra O.'nun kendisini aldattığını iddia ederek tahliyesini isterken, Esra O. ise "Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum çünkü bana bunu yapan hapisten çıktığı zaman öldürmeye de çalışır. Hapisten çıksın istemiyorum, çocuklarımın ve benim hayatımı alt üst etti" dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Kasım günü Mikail O., eşi Esra O.'ya falçatayla saldırarak boğazından yaraladı. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mikail O., Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Mikail O., eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Konuyla ilgili bazı tanıkların da dinlenmesini isteyen Mikail O.'nun talebi üzerine mahkeme heyeti, hangi konularda tanıklık edileceğiyle ilgili net bilgi verilmediği için yeni tanıkların dinlenilmesi talebini reddetti.

Eşi Esra O.'nun olaydan bir gece önce kardeşine ait sim kartın takılı olduğu telefonla biriyle görüştüğünü, kiminle görüştüğünü sakladığını, aldatıldığını düşündüğünü iddia eden Mikail O., konunun açıklığa kavuşturularak tahliye edilmesini istedi. Mağdur Esra O. ise böyle bir telefon görüşmesi yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sim kartın belirtilen gündeki HTS kayıtlarının araştırılmasına, sanık Mikail O.'nun tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Duruşmanın ardından konuşan açıklama yapan Esra O., tutuklu eşinin üzerine attığı suçlamalara üzüldüğünü belirterek, "Beni üzen şey, onun için bugüne kadar onca fedakarlık yapmama rağmen bana bu iftiraları atması. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum çünkü bana bunu yapan hapisten çıktığı zaman öldürmeye de çalışır. Hapisten çıksın istemiyorum, çocuklarımın ve benim hayatımı alt üst etti" dedi.

Duruşma 11 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

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